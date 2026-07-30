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Bicchielli: Grazie a Conticchio per il lavoro svolto

  • Luglio 30, 2026
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Bicchielli: Grazie a Conticchio per il lavoro svolto

“Desidero esprimere la mia gratitudine al questore Giancarlo Conticchio per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità salernitana. La sua professionalità, il suo equilibrio e la costante attenzione alle esigenze del territorio hanno rappresentato un punto di riferimento importante per le istituzioni e per i cittadini”. A dirlo è il deputato salernitano di Forza Italia, Pino Bicchielli, salutando il questore Giancarlo Conticchio che si appresta a lasciare Salerno. “A chi raccoglierà questo importante incarico rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà proseguire nel solco della collaborazione istituzionale e dell’impegno quotidiano per garantire sicurezza e legalità nella nostra provincia”, ha aggiunto il deputato salernitano.

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