Banca Monte Pruno e Sporting Sala Consilina: si chiude un’annata storica di Serie A

Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Monte Pruno hanno confermato anche per la stagione sportiva 2025/2026 appena conclusa una partnership solida, che si inserisce all’interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell’arco di un’annata che ha visto il club gialloverde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l’accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal, al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo.Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante e strutturato della proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo, e reso possibile anche grazie al sostegno dei partner istituzionali e imprenditoriali che continuano a credere nel progetto sportivo che porta il Vallo di Diano all’interno del contesto sportivo di più alto livello del futsal nazionale. La partecipazione ai playoff ha confermato lo Sporting tra le migliori realtà del panorama nazionale, rafforzando l’identità di un club che, in pochi anni, ha saputo affermarsi stabilmente nella massima serie del calcio a 5 italiano. Il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la Sede Amministrativa di Sant’Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di mister Conde e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano a livello nazionale. «Essere al fianco di questo progetto, guidato dal Presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, con la consapevolezza che i risultati ottenuti sono il frutto di un impegno condiviso e concreto che vede proprio la famiglia Detta al centro di un progetto in continua ascesa. Siamo felici di essere al loro fianco, ormai da diversi anni, perché credere in questa squadra significa credere nel Vallo di Diano». Oltre al Direttore Generale Cono Federico, erano presenti il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea ed il Preposto della Filiale di Teggiano Alfiero Albanese.