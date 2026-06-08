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Avvocati penalisti da oggi fino al 12 sciopero

  • Giugno 8, 2026
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Avvocati penalisti da oggi fino al 12 sciopero
L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha proclamato un’astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dall’8 al 12 giugno 2026.  
Motivazioni della protesta
L’agitazione è stata indetta in seguito alla vicenda delle intercettazioni dei colloqui tra detenuti e i propri difensori avvenuta presso la Casa Circondariale di Perugia «Capanne», un episodio ritenuto lesivo del segreto professionale e dei diritti di difesa.
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