Avvocati penalisti da oggi fino al 12 sciopero

L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha proclamato un’astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dall’8 al 12 giugno 2026.

Motivazioni della protesta

L’agitazione è stata indetta in seguito alla vicenda delle intercettazioni dei colloqui tra detenuti e i propri difensori avvenuta presso la Casa Circondariale di Perugia «Capanne», un episodio ritenuto lesivo del segreto professionale e dei diritti di difesa.