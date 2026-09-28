Avs, festa provinciale a Torrione dal primo ottobre

Un festival della politica, della cultura, dei diritti e dell’ambiente. Questo sarà “Terra”, la festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, in programma a Salerno, da giovedì 1 ottobre a sabato 3 ottobre, nel quartiere di Torrione (piazza Mario Ricciardi -piazza Bambini di Gaza). Giunta alla quarta edizione, quest’anno le parole d’ordine della festa sono “Decidiamo, Partecipiamo, Cambiamo”.

“E’ un evento unico in questa città, al quale i cittadini salernitani – spiega Franco Mari, deputato salernitano di Avs – si stanno abituando, perché ormai è diventato un appuntamento fisso. Tre giorni nei quali si discute di tutto, dal welfare all’ambiente, alle questioni del lavoro. Ma il momento clou di questa festa sarà sicuramente il 2 ottobre, quando Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno qui, a Salerno, per parlarci innanzitutto delle prospettive della coalizione alternativa alle destre, delle primarie e di come affrontare le elezioni politiche del 2027. Ci vediamo l’uno, il due e il tre ottobre a Torrione, nella piazza che noi già chiamiamo piazza Bambini di Gaza e che speriamo possa chiamarsi presto così”.

IL PROGRAMMA

I DIBATTITI

Giovedi 1 ottobre. Dopo i saluti di apertura di Anna Cione e Titti Santulli, rispettivamente co-portavoce provinciale di Europa Verde e segretaria provinciale di Sinistra Italiana, alle 18 si entra subito nel vivo con il primo dibattito su scuola, cultura e conoscenza. Un tema diventato alquanto caldo negli ultimi giorni con il decreto del governo sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, a cui parteciperanno, coordinati da Alessio Lembo (docente, circolo Sinistra Italiana Flavia Garofalo), gli studenti Marta Loffredo e Donato Panico, Adriano Guidaco-portavoce regionale GEV (Giovani Europa Verde) e la docente Tina Liccione (co-portavoce circolo Avs Agropoli)

Alle ore 19 l’attenzione si concentrerà su “Lavoro buono e ben pagato”. Il deputato di Avs Franco Mari e l’assessora della Regione Campania Fiorella Zabatta dialogheranno con i giovani Ruben Magliacane e Raffaele Vaccaro (co-portavoce regionale giovani Europa Verde). Coordina Mirella Milite (responsabile lavoro segreteria provinciale Sinistra Italiana)

A seguire, alle ore 20, si discuterà di democrazia, disarmo e pace, nel dibattito dal titolo “No kings. Contro tutti i re e le loro guerre” a cui parteciperanno Giso Amendola (docente Unisa e consigliere comunale di Salerno Democratica), Luca Blasi (fondatore della rete No Kings e assessore III Municipio di Roma), Angela Mona ( coordinamento nazionale associazione “Un ponte per”) e la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti. Coordina il giornalista Carlo Pecoraro.

Venerdi 2 ottobre. L’appuntamento clou della festa è in programma alle 19,30 quando il portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, saranno intervistati dai giovani Paolo Napolitano (responsabile nazionale Ugs, Unione giovani di sinistra) e Gabriella Ferrara (co-portavoce nazionale GEV)

Prima, alle ore 18, ci sarà un focus sulla sanità con Annamaria Naddeo (portavoce Salerno Europa Verde), Carlo Vita (responsabile provinciale sanità Europa Verde), Salvatore Raimondi (responsabile provinciale sanità Sinisitra Italiana) e Carlo Ceparano (Consigliere regionale Campania e vice presidente commissione sanita), coordinato da Grazia Montoro (responsabile regionale Sanità Sinistra Italiana).

Sabato 3 ottobre. Il programma della giornata conclusiva prevede altri tre dibattiti.

Alle ore 18 si approfondiranno i temi dell’energia e della pace con l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, Paola Ferraioli (co-portavoce regionale GEV Campania) ed Eugenio Gammaldi (responsabile Organizzativo Ugs Salerno). Coordina Mariolina De Falco (segretaria Circolo Sinistra Italia Valle dell’Irno.

Dalle 19 alle 20.30 il tema sarà quello della “Terra da difendere”, con due sessioni coordinate dal giornalista Gianni Giannattasio: la prima dedicata alla restituzione del verde alle città con gli amministratori locali Franco Massimo Lanocita (capogruppo Avs Comune Salerno), Francesca Coppola (assessore urbanistica Comune di Genova) , Giulio Gerli (direzionale Nazionale Europa Verde, sindaco di Striano), Rino Avella (consigliere comunale Salerno) e Giuseppe Sessa (responsabile enti locali segreteria provinciale Sinistra Italiana, consigliere comunale di Fisciano); la seconda sui beni comuni e la giustizia ambientale con il deputato di Avs Francesco Borrelli, Alessio Della Medaglia (attivista locale Europa Verde), Rossella Liberti (consigliera comunale di San Marzano sul Sarno) e Stefania Fanelli (direzione nazionale Sinistra Italiana).

La chiusura politica della festa, sul programma da costruire in vista delle elezioni politiche, sarà affidata, alle 20.30, ai co-portavoce regionali di Avs Davide Secone e Francesca Imbaldi e a Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana.

LA MUSICA

Le tre serate della festa provinciale si concluderanno con concerti musicali con inizio alle ore 22. Giovedì 1 ottobre sarà la volta del Roberta Amanda jazz quintett; venerdì 2 ottobre si esibiranno Toni Borlotti e i suoi flauers; sabato 3 ottobre La notte dei cantautori.

MOSTRA E DOCUMENTARIO

Confermando la solidarietà con il popolo palestinese sarà visitabile la mostra “Anime e volti della pace” a cura della Rete “Sognare la pace”. Una vicinanza che nei giorni scorsi si è espressa anche con l’approvazione in Consiglio comunale della mozione per attribuire il Nobel per la pace ai bambini di Gaza, che ha avuto come primo firmatario il capogruppo di Avs al Comune di Salerno.

Venerdì alle 19, prima dell’incontro con Bonelli e Fratoianni, sarà presentato in anteprima il documentario “Il maestrone: Francesco Guccini”, realizzato da Paolo Battista.

LE PETIZIONI

Nei tre giorni della festa sarà possibile firmare le petizioni per chiedere che le riunioni del Consiglio comunale siano trasmesse in diretta streaming; per acquisire dal Demanio militare l’area dell’ex caserma Angelucci per realizzarvi un parco pubblico che unisca con il verde l’attuale frattura tra i quartieri di Pastena e Torrione; per intitolare ufficialmente la piazza dove si tiene il festival ai Bambini di Gaza.