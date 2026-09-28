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Pellezzano: uccide la madre, arrestato il figlio di 53 anni

  • Settembre 28, 2026
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Pellezzano: uccide la madre, arrestato il figlio di 53 anni

Nella data odierna, i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei riguardi di un 53enne del luogo indagato per “omicidio aggravato“.

 

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, nella nottata trascorsa, a Pellezzano, per pregressi dissidi familiari, l’indagato avrebbe strangolato la madre 85enne mentre riposava all’interno dell’abitazione in cui i due convivevano, per poi allontanarsi dal luogo dell’evento.

Successivamente, l’uomo avrebbe contattato telefonicamente il numero di emergenza 112, riferendo quanto commesso, per poi essere immediatamente rintracciato e identificato dai Carabinieri mentre questo, a piedi, vagava per le vie cittadine.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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