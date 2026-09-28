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Scuola: De Luca, accogliere i bambini di altre nazionalità come fratellini

  • Settembre 28, 2026
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Scuola: De Luca, accogliere i bambini di altre nazionalità come fratellini

“Bisogna accogliere i bambini di altri Paesi, di altre nazionalità con affetto, sentendoli nostri fratellini e nostre sorelline, non isolandoli”. È il messaggio rivolto dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca agli alunni dell’istituto comprensivo Barra-Mari, nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027. Nel suo intervento davanti ai bambini, De Luca ha sottolineato l’importanza dell’inclusione e del rispetto reciproco, invitando i più piccoli a non creare barriere nei confronti dei compagni provenienti da altri Paesi. Il sindaco ha inserito il tema dell’accoglienza nel più ampio richiamo ai valori che, a suo avviso, devono essere trasmessi fin dai primi anni: rispetto per gli altri, attenzione alle persone più fragili e capacità di vivere la comunità come una grande famiglia e ruolo della scuola nella formazione dei cittadini di domani.

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