Oggi Al Valentinia un pomeriggio di grandi romanzi

L’Ippodromo Valentinia torna in pista lunedì 28 settembre 2026 con la ventiquattresima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 14:55, prima corsa alle 15:40, ingresso gratuito come sempre, per un pomeriggio di trotto che si chiude alle 18:40.Il programma conta sette corse e settanta cavalli al via, per un montepremi complessivo di 38.060 euro. Si apre alle 15:40 con il Premio Piccolo Mondo Antico, condizionata da 5.500 euro sui 2.060 metri con il Trio: è la corsa dei tre anni indigeni ed europei con vincite in carriera fra i mille e i seimila euro, riservata ai gentlemen proprietari, otto al via. La prova è valida per il Trofeo Fondazione Santobono/Pausilipon. Alle 16:10 tocca al Premio Romanzi Italiani, maiden da 7.700 euro sui 2.060 metri: è la corsa dei due anni indigeni ed europei debuttanti o non piazzati fino a due corse, cinque al nastro. Segue alle 16:40 il Premio Il Nome della Rosa, 4.620 euro sulla stessa distanza con il Trio: è la condizionata dei quattro anni con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, nove concorrenti. Alle 17:10 il Premio I Promessi Sposi porta ai nastri le categorie E ed F: 5.060 euro con il Tris, sui 2.040 metri per la categoria F e sui 2.060 per la categoria E, riservati ai cinque anni e oltre, undici al via. Alle 17:40 il Premio Il Gattopardo apre alle femmine, corsa nazionale da 6.600 euro sul miglio per le cavalle di tre anni con vincite in carriera fra i duemila e gli ottomila euro: sono tredici al nastro, uno dei due campi più numerosi del pomeriggio. Alle 18:10 il Premio I Malavoglia mette in palio 5.500 euro sui 1.600 metri, corsa nazionale per i quattro anni con vincite in carriera fra i seimila e i quindicimila euro, undici concorrenti. Si chiude alle 18:40 con il Premio Cuore, corsa nazionale da 3.080 euro sul miglio, riservata alla categoria G dei cinque anni e oltre: anche qui sono tredici al via. La posta più alta del pomeriggio è quella del Premio Romanzi Italiani, in pista alle 16:10 con 7.700 euro in palio. Al proprietario del vincitore vanno 2.737 euro, all’allenatore 322 e al guidatore 161; all’allevatore ne spettano 1.400. La premiazione scende fino al quinto classificato. Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Piccolo Mondo Antico a Cuore, passando per Il Nome della Rosa, I Promessi Sposi, Il Gattopardo e I Malavoglia, ogni corsa del pomeriggio porta il nome di un grande romanzo della letteratura italiana. Al tema dà il nome la seconda corsa, il Premio Romanzi Italiani, che è anche la più ricca del programma. Fra la quinta e la sesta corsa, alle 17:45, è in programma una prova di qualifica con galoppino sui 1.600 metri, con tempo da effettuare di 1.20,5: un solo cavallo iscritto.All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Quella del 28 settembre è la penultima giornata della stagione. Si torna in pista mercoledì 7 ottobre, con la riunione che chiude il calendario 2026 del Valentinia.