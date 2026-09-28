Salerno, incendio al pub-braceria di via Papio

Un incendio nella notte ha colpito il locale Grill House, noto pub e braceria di via Papio, nel pieno centro di Salerno, provocando danni che ne impediscono al momento la riapertura.

Secondo quanto denunciato dai titolari sui social, qualcuno avrebbe dato volontariamente fuoco a un aspiratore esterno, innescando le fiamme che hanno poi danneggiato anche l’interno del locale.

Un gesto grave che lascia un’attività ferma e danni da riparare. I gestori assicurano che faranno il possibile per riaprire al più presto.