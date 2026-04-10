Assunzioni e incrementi contrattuali in sanità, ci sono 62 milioni in più - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, al Comune dibattito con Josi e De Luca
Assunzioni e incrementi contrattuali in sanità, ci sono 62 milioni in più
Innovazione e ricerca nella Neuroradiologia Interventistica
835 genitori di bimbi cardiopatici del Monaldi, ‘ci sentiamo abbandonati’
Ultimora Campania

Assunzioni e incrementi contrattuali in sanità, ci sono 62 milioni in più

  • Aprile 10, 2026
  • 0
  • 114
  • 2 Min Read
Assunzioni e incrementi contrattuali in sanità, ci sono 62 milioni in più

Incrementato, di circa 62 milioni di euro, il tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania che, per l’anno 2026, èora pari a 3.230.894.471 euro. L’incremento è finalizzato alle assunzioni e agli adeguamenti contrattuali. E’ uno dei provvedimenti in materia di sanità approvati oggi dalla Giunta regionale. L’esecutivo ha aggiornato il Piano operativo regionale per l’attuazione degli interventi del Pnrr – Missione 6 “Salute”, con particolare riferimento alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità. L’importo complessivo del Piano, inizialmente pari a 951.207.259,56 euro, è stato rideterminato in 1.131.731.195,49 euro. Si è poi preso atto dell’attivazione dei servizi di 51 Case della Comunità e dell’entrata in esercizio di ulteriori 16 strutture, concorrenti al raggiungimento del target riferiti al 31 marzo 2026. Rinnovata l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di trapianto per il Centro trapianti di fegato dell’AORN Cardarelli di Napoli, per il Centro trapianti di rene dell’AOU Federico II di Napoli e per il Centro trapianti di rene dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Al Centro Regionale Trapianti sono stati affidati compiti di supervisione e monitoraggio delle attività; Adottato il Piano annuale 2026 del Servizio ispettivo sanitario e sociosanitario: sono previsti, quale attività ordinaria, accertamenti su 17 enti pubblici del Sistema sanitario regionale e su 8 strutture private accreditate. L’attività straordinaria sarà svolta su sollecitazione del presidente della Giunta regionale, del responsabile del Servizio ispettivo o del Direttore generale per la Tutela della salute. Approvate anche le Linee di indirizzo regionali per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo della tubercolosi, quale strumento operativo e riferimento tecnico-organizzativo per uniformare l’assistenza su tutto il territorio regionale, nell’ottica della riorganizzazione della rete dei centri di riferimento, dell’appropriatezza diagnostico-terapeutica, dell’integrazione ospedale-territorio e della gestione del rischio. In materia di Ambiente, la Giunta ha individuato le acque di balneazione e i relativi punti di monitoraggio sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2026.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013