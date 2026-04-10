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Salerno, al Comune dibattito con Josi e De Luca

  • Aprile 10, 2026
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Salerno, al Comune dibattito con Josi e De Luca

È stato un incontro – dibattito ricco di spunti quello promosso questo pomeriggio dall’Associazione Vitattiva a Salerno, in un Salone dei Marmi a Palazzo di Città gremito in ogni ordine di posto.

A confrontarsi sui temi di attualità legati alla politica internazionale, agli equilibri istituzionali e alla sfiducia verso il potere di mediazione e di proposta della politica, il giornalista e scrittore Luca Josi e l’onorevole Vincenzo De Luca, candidato sindaco a Salerno.

A coordinare i lavori l’avvocato Anna Ferrazzano, presidente dell’Associazione Vitattiva che ha tra le proprie finalità la promozione e  la diffusione della cultura e della partecipazione attiva alla vita democratica.

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