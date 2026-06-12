Arechi, Comune liquida oltre 81mila euro alla Salernitana

Il Comune di Salerno ha approvato la liquidazione delle somme spettanti alla Salernitana per le attività svolte tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 nell’ambito della convenzione relativa all’utilizzo dello stadio Stadio Arechi e del Campo Volpe.

L’importo complessivo riconosciuto alla società granata ammonta a 81.252 euro, di cui 66.600 euro di imponibile e 14.652 euro di IVA.

La quota più consistente riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dell’Arechi. Come riportato nella determina comunale, il club ha eseguito gli interventi previsti nel primo quadrimestre del 2026, maturando un credito pari a 40.260 euro, comprensivi di 33.000 euro per i lavori effettuati e 7.260 euro di IVA.

Tra le spese riconosciute figurano anche quelle sostenute per il noleggio dei maxischermi durante le gare interne del campionato di Serie C. Per questo servizio la Salernitana ha maturato un credito di 19.520 euro: 17.080 euro per l’utilizzo di due maxischermi in sette partite disputate tra gennaio e marzo e 2.440 euro per l’impiego di un solo impianto in due gare disputate ad aprile.

A tali importi si aggiungono 15.372 euro relativi al noleggio dell’impianto audio dello stadio e 6.100 euro per la rimozione del maxischermo collocato tra Curva Nord e Distinti e del gruppo elettrogeno non funzionante, strutture che interferivano con gli interventi di riqualificazione dell’impianto.

Nel provvedimento viene inoltre evidenziato che il Comune vanta nei confronti della società granata un credito di 38.082,69 euro per l’utilizzo dell’Arechi fino al 30 aprile 2026. In applicazione della convenzione sottoscritta nel 2023, è stata quindi effettuata una compensazione tra le rispettive partite contabili.

L’operazione è stata effettuata sulla sola quota imponibile: sottraendo il debito della Salernitana dai 66.600 euro maturati dalla società, il saldo finale riconosce al club un credito residuo di 28.517,31 euro nei confronti di Palazzo di Città.

Separatamente, il Comune procederà alla liquidazione dell’IVA pari a 14.652 euro attraverso il meccanismo dello split payment.

La determina precisa infine che la Salernitana non dovrà corrispondere alcuna somma per l’utilizzo del Campo Volpe nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2026. Già nel settembre 2025, infatti, il club aveva comunicato di aver liberato integralmente l’impianto per consentire l’avvio e la prosecuzione dei lavori di restyling previsti dall’amministrazione comunale.