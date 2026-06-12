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De luca (PD), “Garantito anche quest’anno il collegamento Milano-Sapri”

  • Giugno 12, 2026
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De luca (PD), “Garantito anche quest’anno il collegamento Milano-Sapri”

“Grazie all’impegno della Regione Campania, del Partito Democratico e di tutte le forze di centrosinistra, sarà garantito anche quest’anno il collegamento Frecciarossa Milano-Sapri per la stagione estiva. Si tratta di un servizio già attivato negli anni passati su intuizione della precedente amministrazione regionale e per noi strategico per l’economia turistica del Cilento”.

 

Lo dichiara Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico. “Il treno collegherà anche quest’anno il capoluogo lombardo con il Cilento effettuando le fermate intermedie previste. Un collegamento fondamentale che consentirà a migliaia di turisti di raggiungere rapidamente il nostro territorio, sostenendo attività economiche, occupazione e sviluppo locale. Collegamento cui si aggiungeranno quest’anno ben due linee del Metrò del Mare.” “La conferma dell’impegno politico a sostenere questi servizi di mobilità dimostra l’attenzione concreta della Regione Campania, del Presidente Fico e del Vice presidente Casillo, in sinergia con il Presidente della commissione Trasporti Cascone, alla valorizzazione del Cilento.”

“Per questo appaiono strumentali gli attacchi del senatore Iannone, che nei giorni scorsi aveva alimentato polemiche sul presunto rischio di soppressione del collegamento. La realtà è diversa dalla propaganda. Il servizio è confermato e partirà regolarmente.” “Piuttosto che inseguire polemiche infondate, sarebbe utile spiegare ai cittadini del Mezzogiorno le ragioni dei pesanti tagli da 3,7 miliardi operati dal Governo alle risorse destinate alla perequazione infrastrutturale del Sud. Noi continueremo a lavorare invece, a livello regionale e nazionale, per rafforzare le infrastrutture, i servizi e creare nuove opportunità di crescita per i nostri territori”, conclude il deputato Dem.

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