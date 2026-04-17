Appalti pubblica illuminazione, revocate le misure cautelari per Alfieri

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sui presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione a Capaccio Paestum. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la revoca delle misure cautelari nei confronti di Franco Alfieri e di Carmine Greco.
Il provvedimento è arrivato accogliendo le istanze delle difese e riconoscendo l’assenza di esigenze cautelari, oltre al venir meno del rischio di reiterazione del reato, anche in considerazione del rispetto delle prescrizioni imposte.Resta tuttavia una misura restrittiva nei confronti di Alfieri: l’ex sindaco, infatti, continua a essere sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’altra indagine relativa alle amministrative del 2019, ancora in fase di approfondimento.