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Alle ore 12 a Salerno ha votato il 13,5%, in provincia circa il 15%

  • Maggio 24, 2026
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Alle ore 12 a Salerno ha votato il 13,5%, in provincia circa il 15%

Per le elezioni amministrative in corso, il dato dell’affluenza alle urne rilevato alle ore 12:00 si è attestato intorno al 13,5% per la città di Salerno, mentre la media provinciale e regionale si aggira attorno al 15%.

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