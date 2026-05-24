Stasera raccolta firma ultras all’Arechi per salvare diritto alle trasferte

“Questa sera non scende in campo solo una squadra. Questa sera scende in campo un popolo intero. Novanta minuti in cui ognuno di noi dovrà sentirsi parte di qualcosa di più grande: una voce sola, un battito solo, una maglia sola.

In una semifinale playoff non bastano i piedi, serve il cuore. E il NOSTRO dovrà battere più forte di tutto.

Cantiamo fino all’ultimo secondo.

Sosteniamo questi ragazzi anche quando le gambe peseranno, anche quando il fiato mancherà.

Facciamogli sentire che dietro ogni contrasto, ogni corsa, ogni pallone c’è una città intera pronta a lottare con loro.

Oggi nessuno guardi la partita,tutti dobbiamo giocarla.

Stringiamoci attorno alla NOSTRA Salernitana, con orgoglio, passione e amore,perchè certe NOTTI NON SI SPIEGANO…SI VIVONO INSIEME !

Inoltre, oggi in curva e all’esterno del settore saranno presenti i ragazzi per la raccolta firme contro il calcio moderno.

Per difendere un calcio popolare, accessibile, libero.

Un calcio della gente e non degli interessi.

Firmare significa difendere la nostra identità, le trasferte, il diritto di tifare e la passione che ci appartiene da sempre.

SALVIAMO IL CALCIO CHE CI PIACE.

FIRMA ANCHE TU !“.

E’ questo il messaggio, postato sui propri profili social, dai gruppi ultras della Curva Sud Siberiano e, in particolare, dalla Nuova Guardia.