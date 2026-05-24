Crotone-Salernitana, quattro Daspo emessi da questore calabrese

Provvedimenti nei confronti di tre calabresi e un tifoso campano dopo gli incidenti avvenuti al termine della sfida tra Crotone e Salernitana. Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha disposto quattro Daspo della durata di un anno in relazione ai disordini registrati lo scorso 15 marzo nei pressi dello stadio Stadio Ezio Scida, al termine dell’incontro valido per il campionato di Lega Pro Girone C.

I provvedimenti – come riporta il sito dell’ANSA – hanno colpito tre residenti calabresi e un sostenitore campano, ritenuti responsabili degli episodi di tensione scoppiati durante il deflusso dei circa 500 tifosi ospiti diretti verso la Campania.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il convoglio scortato dalle forze dell’ordine avrebbe subito un rallentamento nei pressi di Piazzale della Pace, a Crotone. In quel momento, alcuni soggetti affacciati dai balconi di edifici della zona avrebbero lanciato oggetti contro i sostenitori della Salernitana, provocando la reazione dei tifosi ospiti e un clima di forte tensione.

Diversi supporter granata sarebbero infatti scesi dai mezzi, mentre alcuni residenti della zona avrebbero raggiunto la carreggiata dagli edifici circostanti, alimentando ulteriormente il rischio di scontri tra le opposte tifoserie.

Determinante l’intervento degli agenti della Digos e del personale della Questura, che si sono frapposti tra i gruppi riuscendo a riportare la situazione sotto controllo ed evitando conseguenze più gravi. Durante le fasi concitate, un tifoso salernitano avrebbe lanciato una bottiglia di vetro contro gli operatori di polizia, colpendo alla gamba un agente della Digos senza provocargli ferite rilevanti.