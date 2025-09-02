Albero caduto su auto in centro a Salerno, Ira Codacons: - Le Cronache Salerno
Albero caduto su auto in centro a Salerno, Ira Codacons:

Albero caduto su auto in centro a Salerno, Ira Codacons:

L’avvocato Matteo Marchetti, presidente regionale del Codacons, è intervenuto sulla tragedia sfiorata, nella prima mattinata di oggi, a Salerno, dove un  albero è improvvisamente crollato su due autovetture parcheggiate,
causando ingenti danni.

 

“Denunciamo disservizi in ogni ambito, con cadenza settimanale, le inadempienze di questa amministrazione comunale sono sotto gli occhi di tutti.

Non è forse giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità e fare un passo indietro, restituendo la parola ai cittadini attraverso nuove elezioni?”.

Il Codacons annuncia di voler approfondire le responsabilità dell’accaduto e, se necessario, di intraprendere azioni legali a tutela dei cittadini salernitani.

