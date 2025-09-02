Pontecagnano: agente della polizia municipale trovato senza vita in casa - Le Cronache Cronaca
Pontecagnano: agente della polizia municipale trovato senza vita in casa

E’ stato rinvenuto privo di vita, nella sua abitazione a Pontecagnano Faiano, il corpo di agente della locale polizia municipale del quale da ieri – come riporta il sito anteprima24.it – non si avevano notizie.

A trovarlo sono stati  i medici di un’ambulanza del Vopi accorsi sul posto dopo alcune segnalazioni.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio dell’intera comunità per quanto accaduto è stato il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, attraverso un post su Facebook. ”Oggi Pontecagnano Faiano piange una perdita immensaCi ha lasciati un agente della nostra Polizia Municipale, un uomo che ha onorato la divisa con professionalità, pacatezza, dedizione e grande umanità.

Non era soltanto un fedele servitore della nostra comunità: era un esempio per tutti, un amico sincero, una persona perbene che con il suo modo gentile e rispettoso sapeva farsi apprezzare da chiunque lo incontrasse. Io ho avuto quella fortuna, la fortuna di incontrarlo e mentre scrivo questo post mi sento come una pietra, con una pesantezza d’animo e una tristezza immensa, per via di quello che è accaduto.

La nostra comunità è scossa e profondamente ferita. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

