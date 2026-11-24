Alberto Cuomo

A Salerno si consuma in silenzio un’emergenza ambientale pericolosa, prodotta dal porto che è di fatto un ecosistema dinamico in cui si sommano decine di sorgenti inquinanti diverse e dannose, da vero colosso industriale, molto superiore, ad esempio, alle Fonderie Pisano, oltretutto incastonato nel cuore delle città, a pochi metri dalle abitazioni di tutti i cittadini. Eppure la valutazione del reale impatto dell’assedio quotidiano di fattori inquinanti nell’aria, per tutti gli scali e anche per quello salernitano, appare complicata tanto che, generalmente, viene utilizzata per minimizzare il problema di chi vive lungo le coste e respira fumi a pieni polmoni. Ferme all’ormeggio, le navi portacontainer, le grandi navi da crociera e quelle traghetto sono assimilabili a vere e proprie centrali termoelettriche galleggianti che bruciano carburante al fine di alimentare i servizi di bordo. A questi scarichi si sommano le migliaia di TIR incolonnati e le gru in movimento laddove la loro sovrapposizione con il traffico urbano offre un alibi alle istituzioni: nel caos delle emissioni, distinguere le responsabilità diventa un esercizio difficile, sì da diluire le colpe del comparto marittimo. Se si osservano i fumaioli delle navi che svettano sino a decine di metri d’altezza si nota che le brezze marine spingono i pennacchi tossici direttamente verso i quartieri residenziali sotto le colline alle spalle della nostra città e, mentre le centraline posizionate sul molo e sul lungomare registrano valori rassicuranti, i cittadini ai piani alti e nell’entroterra respirano direttamente la scia dei fumi. La misurazione degli elementi inquinanti può oltrettutto risultare ingannevole qualora non si consideri differenza tra emissione e immissione, fumi in uscita e ricaduta al suolo. Vale a dire che i gas di scarico delle navi, uscendo ad alte temperature vengono immediatamente presi nelle correnti d’aria che a Salerno di solito, durante il giorno, soffiano dal mare verso l’entroterra, spingendoli verso gli edifici residenziali o contro le colline, laddove di notte con i venti inversi il flusso ritorna verso il bacino portuale. Di conseguenza, nelle ore diurne, una centralina fissa posizionata sul molo può registrare valori perfettamente nella norma mentre, a cinquecento metri di distanza, al terzo piano di un palazzo affacciato, poniamo, sul lungomare, i residenti respirano direttamente la scia dei gas di scarico. Al contrario, dopo il tramonto, in una inversione, gli inquinanti ristagnano nelle aree portuali e di costa creando concentrazioni altissime per poche ore, per poi dissolversi rapidamente e sfuggire la centralina. Un ulteriore inganno risiede nelle norme (D.Lgs. 155/2010) che fissano soglie su medie annuali: 40 µg/m3 (40 microgrammi su metrocubo di aria) per biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM). Un tale approccio funziona bene per valutare l’inquinamento cronico di una città ma mostra tutti i suoi limiti nei contesti portuali. Un porto infatti può rispettare pienamente i limiti medi annui previsti dalla legge, risultando “pulito” sulla carta, ma registrare picchi giornalieri estremamente elevati in coincidenza con la presenza simultanea di più navi che determina a chi vive nel circondario delle banchine una pericolosa esposizione intermittente e acuta. Vale a dire che lo spalmare i dati su un intero anno serve solo a nascondere sotto il tappeto i picchi acuti e tossici che investono i quartieri durante gli attracchi simultanei danneggiando fortemente cose e persone, tanto più che le centraline ordinarie, in uso anche a Salerno sembrano ignorare i marcatori più pericolosi della combustione navale, come black carbon, particelle ultrafini, vanadio e nichel, sostanze che non rientrano nei protocolli usuali di monitoraggio e che richiedono laboratori mobili con specifiche strumentazioni. Solo dal 2030 la nuova Direttiva UE 2024/2881 costringerà l’Italia a fare i conti con la realtà, dimezzando i limiti annui di NO2 e PM a 20 µg/m3. E’ palese quindi che tutta la premura del dott, Eliseo Cuccaro alla elettrificazione del nostro porto posta nella costruzione di una supercabina elettrica non deriva dalla preoccupazione per l’inquinamento della città quanto solo dall’obbligo europeo cui risponde in termini burocratici. Il termine del 2030 non è infatti vicinissimo e già ora, se la salute dei cittadini gli stesse a cuore, farebbe controllare i generatori diesel delle navi impedendo a quelle più inquinanti l’accesso al porto onde rispettare i sacrosanto diritto dei salernitani a respirare aria pulita. All’inquinamento atmosferico si aggiunge quello acustico che rappresenta un altro vulnus per Salerno. Il rumore legato al porto deriva da varie sorgenti, dai motori delle navi, dalle operazioni di carico e scarico con macchinari dagli elevati livelli sonori, dal traffico veicolare, e viene dall’Arpac sottovalutato sebbene la crescita dei traffici marittimi abbia reso questa fonte sempre più rilevante, tanto che oggi il rumore delle navi e delle attività portuali è riconosciuto tra le principali minacce alla salute. A Salerno l’inquinamento dell’aria che respiriamo, secondo il CUGRI e i laboratorio mobile ARPAC, rientra nelle medie di legge con picchi di biossido di zolfo e impennate temporanee di NO2 e polveri in coincidenza con il sovraffollamento delle navi-container e da crociera in una “normalità” burocratica che stride con le nuvole di fumo nero e i miasmi denunciati dai residenti. Una possibile prova dell’inattendibilità dei dati registrati secondo i sistemi dell’Arpac può essere rintracciabile attraverso le analoghe rilevazioni dell’Arpam riguardanti il porto di Ancona, molto simile allo scalo salernitano, che vedono, così come accade a Salerno, parametri in linea con la legge mentre studi indipendenti promossi da comitati di cittadini, e inchieste giornalistiche (v. “Report” aprile 2026) hanno evidenziato forti scarti rispetto ai dati delle stazioni fisse con riscontri epidemiologici sulla mortalità nelle aree esposte ai fumi navali in aumento del 30% per tumori.