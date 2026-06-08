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Sonia Alfano passa con la Lega

  • Giugno 8, 2026
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Sonia Alfano passa con la Lega

Il coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato oggi l’ingresso nel partito di un gruppo di amministratori locali, consolidando la presenza della coalizione sul territorio. “Stiamo costruendo una classe dirigente solida, fatta di sindaci che conoscono le priorità delle comunità e sanno tradurre le istanze locali in buona amministrazione”, ha dichiarato Zinzi. “Il loro ingresso è un valore aggiunto per la Lega e per l’intero centrodestra regionale: la nostra coalizione si conferma punto di riferimento imprescindibile basato su competenza ed esperienza”. Questi i nomi dei nuovi sindaci aderiscono alla Lega: Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino (Salerno); Pino Palmieri, sindaco di Roscigno (Salerno); Pasquale Viscusi, sindaco di Frasso Telesino (Benevento) e consigliere provinciale; Nino Musto, sindaco di Pietradefusi (Avellino); Steve Stellato, che nel Casertano ha raccolto circa 7mila preferenze alle ultime elezioni regionali.

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