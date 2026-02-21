Aeroporto, nuove rotte: c’è l’accordo con Gesac

Arriva finalmente una svolta per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi Cilento con nuove rotte da e per lo scalo salernitano. Aeroitalia e Gesac hanno infatti sottoscritto un accordo di partnership finalizzato a rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania. L’intesa mira a rispondere in modo concreto alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti, promuovendo la crescita del territorio e valorizzando le sue potenzialità come destinazione turistica di eccellenza. Le nuove rotte. Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con confortevoli Embraer 190 da 100 posti, dal 22 maggio con tariffe a partire da 39.99 euro. Nello specifico, la tratta Salerno-Malpensa prevede voli dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 07:10 e 18:00, ritorni da Milano Malpensa dal lunedì al venerdì due volte al giorno, ore 09:30 e 20:20; sabato partenza da Salerno ore 07:10, ritorno da Milano Malpensa ore 09:30; domenica partenza da Salerno ore 18:00, ritorno da Milano Malpensa ore 20:20. Per la tratta Salerno-Genova partenze da Salerno: giovedì e domenica ore 13:10, ritorni da Genova: giovedì e domenica ore 15:30. Per la rotta Salerno-Trieste partenze da Salerno: martedì e sabato ore 13:10; ritorni da Trieste: martedì e sabato ore 15:30. Infine, la tratta Salerno-Torino con partenze da Salerno: lunedì, mercoledì, venerdì ore 12:50; ritorni da Torino: lunedì, mercoledì, venerdì ore 15:20. «La Compagnia conferma la sua attenzione verso la Campania, una regione dal grande valore turistico e culturale e dal potenziale straordinario per la mobilità sia nazionale che internazionale. Siamo orgogliosi di poter contribuire in modo concreto allo sviluppo e all’incremento dei collegamenti aerei da e verso la Campania, promuovendo nuove rotte che facilitano gli spostamenti di residenti, imprese e visitatori e potenziano l’attrattività del territorio», ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia. «L’accordo con Gesac rappresenta un passo decisivo nella realizzazione della nostra strategia di crescita, che punta a collegare aree di eccellenza italiana con le più rilevanti destinazioni, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo l’offerta del nostro network anche con nuove destinazioni internazionali leisure particolarmente richieste dal mercato, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di qualità elevata e per sostenere la crescita di una regione che riteniamo strategica e centrale nella nostra visione aziendale. L’espansione della nostra presenza in Campania è motivo di grande soddisfazione per tutto il team di Aeroitalia: un impegno che guarda al futuro, rivolto a garantire continuità, accessibilità e valore aggiunto a cittadini, imprese e turisti», ha aggiunto. Ad esprimere soddisfazione Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac: «Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nelle potenzialità di crescita dell’aeroporto, abbiamo restituito slancio allo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business – ha detto – Parallelamente, stiamo costruendo un contesto favorevole allo sviluppo dell’incoming turistico, promuovendo insieme agli stakeholder istituzionali e imprenditoriali, in particolare la Camera di Commercio di Salerno, una strategia di marketing territoriale mirata a valorizzare la destinazione sui mercati turistici internazionali. Prosegue il confronto costruttivo con le Istituzioni per accelerare il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture di accesso ed avviare il percorso finalizzato all’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata con successo in diversi aeroporti italiani con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno, e determinante per rafforzare l’attrattività e la competitività del secondo scalo della Campania». Le reazioni. «Dal 22 maggio 2026 dall’Aeroporto di Salerno, Costa D’Amalfi e Cilento si volerà verso Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste. Desidero ringraziare la società di gestione Gesac che porta allo scalo 19 voli settimanali e un aereo basato in modo stabile. Al tempo stesso desidero ringraziare Aeroitalia che ha creduto nelle grandi potenzialità di sviluppo dello scalo salernitano. Questo rappresenta il primo, immediato risultato concreto che abbiamo ottenuto con il tavolo tecnico-politico che abbiamo tenuto proprio presso il Mit lo scorso 10 febbraio. In particolare, mi sono messo mediatore con Aeroitalia nel valutare positivamente la proposta di Gesac che vuole continuare ad investire in questo scalo. Ricordo che, con delibera Cipess, abbiamo rifinanziato per 100 milioni di euro il prolungamento della Metropolitana di Salerno dallo stadio Arechi allo scalo aeroportuale. Dopo anni di propaganda di chi diceva che aveva fatto tutto e da solo si passa finalmente alla politica dei fatti per risolvere il problema di accessibilità di questo aeroporto», ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit. Anche Cna Salerno esprime profonda soddisfazione per il consolidamento dello scalo Salerno-Costa d’Amalfi. «Avevamo ragione a crederci. Questo potenziamento accorcia le distanze tra le nostre eccellenze artigiane e i mercati strategici, arricchendo la nostra missione di valorizzare l’indotto legato al Made in Italy», hanno dichiarato il Presidente Antonio Citro e la Segretaria Simona Paolillo. Secondo Adriano de Falco (CNA Turismo), i nuovi collegamenti — in particolare il raddoppio su Malpensa — sono fondamentali per intercettare flussi internazionali e promuovere modelli di under-tourism. La notizia del potenziamento aereo è stata accolta con entusiasmo proprio in occasione dell’avvio del nuovo corso gratuito di turismo esperienziale promosso da Cna. Il corso rappresenta una risposta concreta per i tanti artigiani che hanno scelto di mettersi in gioco, acquisendo competenze per trasformare il “saper fare” in un’offerta turistica attrattiva. Antonio Ilardi, Presidente Federalberghi Salerno ha annunciato che l’associazione si adopererà «perchè l’operatività annunciata sia stabile e duratura e non rappresenti una soluzione temporanea per differire la soluzione organica delle criticità determinatesi. Ci auguriamo vivamente che altri voli, soprattutto internazionali, possano aggiungersi nelle prossime settimane». «Siamo soddisfatti di questo annuncio che vedrà lo scalo salernitano collegato con le principali città del Nord Italia importanti Hub anche per i collegamenti esteri, riconosciamo a differenza di altri, l’impegno costante di Gesac e delle istituzioni a tutti i livelli così come l’ interesse della nostra organizzazione datoriale e degli enti territoriali come la camera di commercio che lavorano concretamente per il rilancio ed il sostegno del territorio salernitano e che probabilmente facilitano certe dinamiche virtuose – ha dichiarato Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti – Confesercenti non ha mai dubitato delle capacità industriali e della volontà di Gesac di continuare ad investire sullo scalo salernitano. Adesso lavoriamo alla interconnessione della importante infrastruttura per collegare le destinazioni salernitane in maniera sicura veloce e confortevole». A chiedere chiarimenti sui possibili collegamenti con le altre compagnie così da garantire una funzionalità e programmazione è Agostino Ingenito, presidente Abbac, ribadendo la necessità di ottenere «informazioni aggiornate sia sulla certezza che Salerno possa essere usato per dirottare i voli a Salerno in vista dei lavori a Capodichino, sia peri lavori che sono stati previsti per l’aerostazione salernitana. La stagione primaverile si avvicina e con essa le prenotazioni di ospiti stranieri europei internazionali ed occorre avere contezza dell’efficienza e disponibilità dell’aeroporto, per garantire ai nostri operatori ulteriori e più significativi flussi turistici diretti. Inoltre auspichiamo chela Regione, con Gesac ed Enac diano risposte celeri sulla certezza dei lavori, tempistiche e modalità oltre che sui progetti ancora in itinere. L’allungamento dei tempi per la realizzazione dell’alta velocità da Salerno a Reggio Calabria e incertezze sull’aeroporto genererebbero problematiche per il turismo dei nostri territori che devono già affrontare carenze infrastrutturali, e concorrenza internazionale rispetto a località più organizzate e tenuto conto della condizione geopolitica che fa ipotizzare riduzione di flussi turistici».