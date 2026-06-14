De Luca “bandisce” le pannocchie

Addio alle pannocchie per strada. L’estate 2026 a Salerno rischia di essere senza uno dei suoi simboli più autentici: le spighe bollite vendute dagli ambulanti nei calderoni. A “bandirle” è stato il neo sindaco Vincenzo De Luca con una delle sue ordinanze che, di fatto, impedisce ai venditori di piazzare i tradizionali banchetti per le strade della città. Lo scrive La Città oggi in edicola
Che la si chiami spiga, spugna o pullanchella, la pannocchia bollita (o arrostita) è lo street food per eccellenza della tradizione salernitana, un rituale che accompagna giovani e anziani al ritorno dal mare. Un’usanza vecchia come il tempo che quest’anno, almeno sulla carta, non potrà ripetersi.