Il 30 luglio al via un libro sotto le stelle

Castellammare di Stabia – Prende ufficialmente il via giovedì 30 luglio alle ore 20:30, dalla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia, la XXII edizione della rassegna nazionale libraria Un libro sotto le stelle con l’ultimo lavoro di Mario Avagliano e Marco Palmieri dal titolo Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente, Einaudi. Il primo voto delle donne italiane avvenne il 2 giugno 1946, dopo la guerra e il fascismo. Ma la battaglia per i diritti e l’emancipazione femminile in Italia ha alle spalle una storia lunga e avvincente, dalle appassionate patriote del Risorgimento alle battagliere femministe di fine Ottocento che rompono gli atavici vincoli della cultura patriarcale del tempo, dalla mobilitazione nella prima e nella seconda guerra mondiale alla Resistenza e al referendum tra monarchia e repubblica. A ottant’anni da questo momento di svolta, Mario Avagliano e Marco Palmieri ci accompagnano attraverso un lungo viaggio, che viene ripercorso per mezzo di diari, lettere, memorie e altri documenti, dall’Unità d’Italia senza madri fino alle madri costituenti del 1946. Venerdì 31 luglio sarà la volta di Gino Rivieccio con il suo libro Che io sappia, non so. Cordata di minime e massime senza tempo, Guida editori. Pennellate di ironia, pillole di buon umore, pensieri spettinati, aforismi raccolti, nel tempo, tra battute tratte dagli spettacoli scritti insieme a Gustavo Verde e post pubblicati sui social. Sono questi gli ingredienti di un piacevole libro che ha il sapore di una chat del sorriso ma anche di una dispensa della riflessione e dell’arguzia. Insomma, un campionario di leggerezza dove non mancano le bordate a coloro che hanno peggiorato il mondo e hanno reso la nostra vita uno slalom tra le porte dei disagi quotidiani. A chiudere il primo ciclo di questa edizione, il 1° agosto, sarà l’ultimo lavoro del Presidente Nazionale USSI e volto storico RAI, Gianfranco Coppola, dal titolo Indimenticabili. I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle sue amichevoli internazionali, Le Varie. Ad agosto 2026 il Napoli Calcio compie 100 anni di storia. Questo libro ripercorre le 100 stagioni azzurre raccontandole da una prospettiva inedita e speciale: le amichevoli internazionali più famose e importanti degli azzurri, spesso dimenticate e che con questo volume tornano protagoniste con campioni indimenticabili che sono stati protagonisti, da Maradona a Pelè, a Cruijff, a Ibrahimovic, Zico e Messi. Il libro di Gianfranco Coppola è arricchito da 36 racconti di queste amichevoli di campioni, dirigenti e giornalisti che quel giorno erano in prima linea. Come Careca, Bruscolotti, Canè, Ferlaino, Carratelli, Acampora, Iavarone, De Luca, Cisternino e molti altri. Un libro di calcio unico nel suo genere. Prefazione di Marino Niola. L’impegno solidale con Casa di Tonia e con l’Arcivescovo emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, suggella ancora una volta il valore di un’idea diventata libro e quindi testimonianza dell’immensa passione di chi ha vissuto e vive per il nostro calcio. A ricevere gli ospiti saranno Giuseppe Esposito, Presidente Circolo Velico Stabia, Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Franco Picarone, Consigliere Regionale della Campania, mentre ne discuteranno con gli autori Gino Aveta, curatore della rassegna, Alfonso Giarletta, Event Manager Associazione Meridiani, Vincenzo Ungaro, responsabile della rassegna per la città di Castellammare di Stabia, Lino Di Capua, delegato alla cultura Circolo Velico Stabia, Ivana Aufiero, Consultant Associazione Meridiani e il giornalista Luigi Vicinanza, già Sindaco di Castellammare di Stabia. L’incontro di Gianfranco Coppola riunirà ospiti di rilievo sia a livello locale che nazionale, promuovendo un dialogo costruttivo e aperto tra esperti del mondo dello sport. La conduzione delle serate è affidata all’impeccabile conduzione, al savoir faire e alla signorilità di Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani e alla professionalità di Silvio Martino, speaker di Rai Radio Live Napoli, che delizierà le serate anche con le letture di brani scelti per l’occasione dall’autore. Ogni autore sarà omaggiato per l’occasione, da un’opera in ceramica vietrese del maestro ceramista Antonio Solimene. L’iniziativa vanta il patrocinio di Rai, Consiglio Regionale della Campania, Città Metropolitana di Napoli, delle Amministrazioni comunali di Salerno, Castellammare di Stabia e Vietri sul Mare, del sostegno della CCIAA di Salerno, del partenariato di ONMIC, Archeoclub il Torrione, Tecnoscuola e a.w. consulting di Walter. Per partecipare agli incontri è d’obbligo la prenotazione (fino ad esaurimento posti) tramite e-mail a info@associazionemeridiani.it o al numero +39 339.7686861. E’ richiesto l’acquisto del libro (almeno una copia per coppia), i cui proventi sono destinati alle case editrici. Al termine di ogni incontro sarà offerto dall’organizzazione un ‘vin d’honneur’.