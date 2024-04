Addio alla professoressa Memoli. Ricordo degli alunni del De Sanctis

La nostra adorata professoressa Dorotea Memoli ci ha lasciati. Lei non è stata un’insegnante, per noi è stata una maestra di vita! Oltre alla cultura lei ci ha trasmesso i valori che ogni studente dovrebbe trovare in una scuola, come il coraggio, la lealtà, la dignità, l’umiltà, la fratellanza. Lei tutto questo ce lo ha insegnato con semplicità, vivendo con noi giovanissimi studenti ogni giorno con entusiasmo, con passione, sempre con il sorriso, (anche quando ci rimproverava) e con grande, grandissima umanità. Era autorevole, ma al contempo dolce e nei suoi occhi brillava una luce particolare, di chi sapeva, e quanto sapeva del mondo e di ognuno di noi, ma non ti mortificava mai, anzi ti spronava, a fare di più, a dare di più, ma non per il voto, per noi stessi! E così, da quella classe del ginnasio, ciascuno di noi è cresciuto con la consapevolezza che tutti ce la potevamo fare, bastava impegnarsi e perseverare, e così è stato. Ognuno di noi, di quella classe, dal più bravo al meno bravo, è riuscito nella vita a conquistarsi uno spazio da solo, un lavoro dignitoso ma soprattutto la stima degli altri. Cara prof, tu per noi non morirai mai, perché dentro ognuno di noi, vi è una parte di te. Grazie infinite per tutto ciò che ci hai dato! Ora riposa in pace. La III E del Liceo Francesco De Sanctis del 1985