L’ultima voce circolata è quella relativa all’interessamento da parte della Brera Holdings, l’unica che avrebbe superato il filtro dell’amministratore delegato Milan.

Il fondo americano, il cui azionista di maggioranza è il noto imprenditore Massimo Ferragamo ed in cui opera l’ex attaccante Goran Pandev, ha partecipazioni in diverse società, anche nel Manchester United. Per il momento, però, si parla di semplice interessamento (Iervolino a sua volta potrebbe investire nel Brera).