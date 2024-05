Insieme per una pizza per le mamme di ginecologia dell’Umberto I

«Insieme per una pizza» è l’iniziativa di Antonio Sbarra dedicata alle mamme del reparto di ginecologica dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Sbarra non smette di sorprendere donando le sue pizze ai pazienti del nosocomio nocerino. Ieri mattina è stata una giornata all’insegna della solidarietà e condivisione di sani valori, aspetti questi già visti dal “pizzaiolo dal cuore d’oro” Antonio Sbarra che dona ogni fine settimana le pizze ai clochard di Nocera Inferiore. L’iniziativa, voluta fortemente da lui, ha visto come protagoniste le mamme degenti del reparto di ginecologia dell’ospedale “Umberto I” di Nocera, tanti i sorrisi di queste donne che hanno assaporato la pizza a portafoglio donate dal «pizzaiolo dal cuore d’oro», oltre che i dolci offerti dalla pasticceria di Onofrio Romano. Per concludere in dolcezza, a ogni mamma del reparto è stato offerta una rosa da Elia Manzo denominato il “barbiere del popolo”. Sono stati invitati per l’occasione anche il vescovo monsignor Giuseppe Giudice e le istituzioni locali, i quali, però, non hanno partecipato. Ieri mattina è stato annunciato anche l’appuntamento previsto il 27 maggio, presso il teatro Diana di Nocera Inferiore, a favore del reparto del nosocomio nocerino, con l’iniziativa dal titolo “Unione Rosa” che vedrà la partecipazione di svariati artisti del panorama dello spettacolo, insieme, per una causa comune, donando un sorriso anche a chi vive momenti difficili, il tutto grazie a gesti che fanno la differenza. Sono stati presenti all’evento il neo direttore sanitario del Dea Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, il primario del reparto di ginecologia dottor Francesco Gallo, la caposala del reparto medesimo, dottoressa Consiglia Albano e la dott.ssa Teresa Pellegrino, gli stessi che, insieme ai presenti. Marco Visconti