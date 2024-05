Il sindaco Lanzara: “Una gioia e un onore ospitare Antonella Ferrari”

«Sarà una gioia ma anche un onore ospitare a Castel San Giorgio Antonella Ferrari, una donna che è diventata un esempio per tutti-dichiara il sindaco Paola Lanzara . Affetta da Sclerosi multipla,malattia di cui non ha mai fatto mistero, e sfidando giorno dopo giorno le difficoltà legate a questa patologia, Antonella Ferrari è diventata attrice di successo, ha scritto un primo libro, “Più forte del Destino”, in cui racconta la sua storia e che le ha permesso di entrare in contatto con tante persone che avevano bisogno di leggere le sue parole ed ha continuato ad utilizzare il suo lavoro per aiutare tantissime persone affette dalla medesima malattia. Antonella Ferrari ha usato ed usa la scrittura come terapia e tutto il suo percorso di vita le fa davvero onore- continua ancora il sindaco Lanzara-. C’è un sogno, però, che Antonella Ferrari non ha potuto realizzare, quello di diventare madre. Ma anche dinanzi a questa realtà,molto difficile per una donna, Antonella Ferrari non si è arresa, ha affrontato a testa alta il suo percorso di dolore, ed ha mostrato tutta la sua forza d’animo e bellezza interiore.Con l’energia positiva e l’entusiasmo contagioso che la contraddistinguono,ha trovato altri modi per considerarsi mamma. Attraverso la realizzazione artistica, l’amore per chi le sta più vicino, il contatto prezioso e unico con il suo inseparabile “bambino peloso”Grisù. Partendo da “una ferita ancora aperta”, dalla necessità di venire a patti con il dolore, Antonella Ferrari ha deciso di mettersi a nudo e raccontarsi senza far mancare mai l’ironia e la leggerezza. Comunque mamma è la storia di un sogno negato, ingiustamente, a lei e molte donne, ma al tempo stesso è la storia di una donna che sta cercando di imparare a vivere bene anche senza essere madre di un essere umano, che sta provando a inseguire vie alternative e belle alla maternità, senza arrendersi, così da rendere la sua vita piena, anche senza un figlio. Questa storia da donna mi ha colpito molto ed è per questo che di concerto con l’assessore alla Cultura Antonia Alfano abbiamo voluto questa presentazione. Vi aspettiamo sabato 11 maggio in villa Calvanese. Con noi ci saranno anche la presidente dell’Aism di Salerno, Agnese Landi e tutti coloro che vorranno condividere un momento di Cultura ma soprattutto di sensibilità e di vita»-conclude il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.