Scafati. Spari nella notte, giovane gambizzato

Scafati. Notte di paura a Scafati, lite e spari. Ferito un 27enne. A distanza di circa due mesi si torna a sparare per le strade del centro cittadino. Il giovane è stato curato in ospedale a Castellammare di Stabia e dimesso qualche ora dopo il suo arrivo. Ne avrà per quindici giorni. Indagano i carabinieri della locale tenenza con il supporto della scientifica e dei colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore tutti agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese. Nessuna pista è esclusa dai militari che concentrano le attenzioni soprattutto nel mondo della droga. È accaduto tra l’1,30 e le 2,30 tra sabato e ieri, in via Casa Panariello traversa di corso Nazionale, quando il 27enne A.S., noto per un precedente di polizia relativo a una resistenza a pubblico ufficiale, mentre stava per rincasare sarebbe stato avvicinato da un uomo che, volto travisato, gli ha sparato diversi colpi di pistola. Il giovane è stato colpito di striscio a una gamba mentre l’autore dell’agguato che avrebbe esploso contro tre proiettili ha fatto perdere le tracce probabilmente in sella a uno scooter insieme a un complice. Nonostante la ferita, seppure lieve, la vittima si è recata al San Leonardo di Castellammare di Stabia dove i sanitari gli hanno prestato le cure del caso e qualche ora più tardi l’hanno dimesso con una prognosi di due settimane. Era stato colpito di striscio e questo gli avrebbe causato delle bruciature. Nel frattempo sul posto, in via Casa Panariello, sono giunti i carabinieri che hanno avviato l’attività di indagine dopo essere stati allertati prima dai residenti che hanno udito i colpi di pistola e le urla e successivamente dal personale sanitario dell’ospedale stabiese non appena il 27enne si è presentato al centro di primo intervento del San Leonardo. La vittima poi è stata raggiunta dai militari dell’arma coordinati dalla procura nocerina per una testimonianza diretta su quanto avvenuto. L’autore degli spari ha fatto perdere le tracce con gli inquirenti che contano di acciuffarlo già nelle prossime ore anche dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la scena dell’agguato.