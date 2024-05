Schianto con la moto, muore fisioterapista di Salerno

Nocera/Cava de’ Tirreni. Stava tornando a casa a Salerno proveniente da una festa a Nocera Inferiore. Poi lo schianto. Mortale. Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade della provincia di Salerno. L’ultima vittima è un fisioterapista 37enne salernitano che ha perso la vita ieri notte tra Nocera e Cava de’ Tirreni dopo una violenta caduta dallo scooter su cui viaggiava per far ritorno a casa. Gianluca Chiaiese, del quartiere Torrione dove era molto conosciuto e dove abitava con la moglie e i due figli piccoli, ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Troppo gravi le ferite riportate in seguito all’impatto. I sanitari accorsi hanno solo certificato il decesso e su disposizione del magistrato di turno presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il corpo dello sfortunato professionista è stato trasferito nell’obitorio dell’Umberto I in attesa che si decida se deve essere oggetto di autopsia oppure se basterà l’esame esterno effettuato dal medico legale subito dopo il decesso. L’ennesimo tragico incidente si è consumato ieri notte poco dopo l’una quando Chiaese stava ritornando da una festa per far ritorno verso casa a Salerno. Lungo la strada che collega Nocera Superiore con Cava de’ Tirreni, via XXV Luglio già nota per essere stata anche nel recente passato teatro di gravi e funesti sinistri, è giunto nei pressi di un rotatoria della ex Statale 18 sbattendo contro lo spartitraffico e la segnaletica verticale per poi finire la sua corsa nella corsia del senso di marcia opposto. Il casco protettivo non è bastato a salvargli la vita, troppo profonde e gravi le ferite che hanno intaccato gli organi vitali. Alcuni automobilisti hanno notato il tragico sinistro ed hanno provveduto ad allertare il 118 i cui operatori sanitari con il medico a bordo sono giunti con un’ambulanza della Croce Azzurra e nulla hanno potuto per rianimare lo sfortunato Chiaese. Rilievi e accertamenti sulla dinamica sono stati affidati ai poliziotti del commissariato di Cava de’ Tirreni. Dieci anni fa era rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla strada tra Cava de Tirreni e Vietri sul Mare, all’altezza di Molina. Era rimasto miracolosamente illeso. Ieri a qualche chilometro di distanza la tragedia. Cordoglio è stato espresso dall’ordine provinciale Fisioterapisti. “È con grande dolore che l’Ofi Salerno apprende la tragica perdita del nostro stimato collega Gianluca Chiaiese. Le sue doti umane e professionali lasciano un segno indelebile nella nostra comunità professionale. In questo momento di profondo cordoglio, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gianluca, alla moglie e ai suoi due figli, e a tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano. Ci uniamo al dolore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti e progetti con lui. Gianluca sarà ricordato con grande affetto da tutti noi“.