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Addio al fotoreporter Riccardo Siano

  • Maggio 9, 2026
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Addio al fotoreporter Riccardo Siano

NAPOLI. È scomparso dopo una lunga e sofferta malattia Riccardo Siano. Aveva 61 anni. Fotoreporter napoletano, aveva lavorato al Giornale di Napoli e all’Ansa prima di Repubblica. Lascia la moglie e un figlio

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