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Avellino: Martusciello (FI), uniti per sostenere Nargi

  • Maggio 9, 2026
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Avellino: Martusciello (FI), uniti per sostenere Nargi

All’apertura della campagna elettorale “di Laura Nargi ci saremo tutti. Siamo tutti proiettati sullo stesso obiettivo: dare un buon governo alla citta’ di Avellino”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Il presidente D’Agostino, Livio Petitto e io abbiamo un unico interesse: sostenere Laura Nargi per consentirle di riprendere una storia amministrativa interrotta bruscamente – aggiunge Martusciello -. Non c’e’ alcuna divisione negli obiettivi. Il nostro obiettivo e’ avere la fiducia dei cittadini”

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