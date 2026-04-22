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Pagani peggio di capaccio?

  • Aprile 22, 2026
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Pagani peggio di capaccio?

L’unico Comune in cui probabilemte il centrodestra avrebbe vinto a maggio viene sciolto a pochi giorni dalla presentazione delle liste da un Governo di centrodestra. Una scelta che appare sospetta per i tempi di attuazione. Inoltre la caduta di Pagani fa passare sotto silenzio la vicenda di Capaccio e di Sorrento, dove i consiglieri vivono con il fiato sospeso. Specialmente a Capaccio dove Alfieri resta ancora ai domiciliari per la vicenda Squecco. Per i commissari, al momento, Pagani peggio di Capaccio. t^

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