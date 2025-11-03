A Ercolano gli interventi per la riqualificazione di Villa Favorita - Le Cronache
A Ercolano gli interventi per la riqualificazione di Villa Favorita
Campania

  • Novembre 3, 2025
(Adnkronos) – Un nuovo capitolo si apre per Villa Favorita e il suo parco, uno dei gioielli architettonici più maestosi e meglio conservati del Settecento napoletano: nel cuore di Ercolano, l'opera dell'architetto Ferdinando Fuga sarà oggetto di un ambizioso progetto di restauro e riqualificazione paesaggistica, finanziato con fondi nazionali ed europei. L'intervento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dall'Agenzia del Demanio, mira a restituire alla cittadinanza e ai visitatori un patrimonio storico-artistico di valore inestimabile. Il restauro dell'edificio del Fuga, cuore monumentale del complesso, e la riqualificazione del Parco Superiore e Inferiore, con il ripristino dei percorsi pedonali e delle connessioni interne, trasformeranno Villa Favorita in un centro multifunzionale, attrattore di energie e cultura per tutta la zona vesuviana. Grazie ai fondi del Pnrr, del Piano Complementare al Pon e alle risorse messe a disposizione dall’Agenzia del Demanio, sono stati stanziati 31 milioni di euro per il primo intervento di restauro e risanamento conservativo dell’edificio del Fuga, del Parco Superiore ed Inferiore con i relativi fabbricati secondari e per la riqualificazione paesaggistica con il ripristino dei percorsi pedonali e delle connessioni. Queste operazioni sono curate dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli – e inizieranno entro dicembre 2025. Un secondo intervento, che prende il via oggi e riguarda il restauro dell’edificio del Bianchi e del corpo di collegamento è curato dall’Agenzia del Demanio con un investimento di 12,5 milioni di euro e terminerà entro aprile 2028 e prevede la creazione di spazi destinati ad attività didattiche e culturali. Villa Favorita rappresenta una straordinaria opportunità per Ercolano e per tutto il territorio del Golfo di Napoli. La villa e il suo parco torneranno ad essere un luogo di incontro, cultura e bellezza, aperto a cittadini, studenti e turisti, con nuove funzioni e servizi che ne garantiranno la fruizione pubblica e la tutela nel tempo. 
