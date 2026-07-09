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Salerno, “La prevenzione non va in vacanza”

  • Luglio 9, 2026
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Salerno, “La prevenzione non va in vacanza”

Di Raffaele  Rosa

Si è conclusa questa mattina, presso il Centro Oculistico Sociale “C.O.S.” della Sezione Provinciale di Salerno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la campagna nazionale di prevenzione “La prevenzione non va in vacanza”, promossa dalla Fondazione IAPB Italia ETS e realizzata sul territorio da UICI Salerno e IAPB Italia – Sezione Provinciale di Salerno. Dopo la prima giornata del 1° luglio, ieri si è tenuta la giornata conclusiva, che ha registrato una forte partecipazione di cittadini e una significativa presenza istituzionale, a testimonianza dell’importanza attribuita alla tutela della salute visiva. Erano presenti la Vice Prefetta di Salerno, dott.ssa Giuseppina Carbone, l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, dott.ssa Paola De Roberto, e il Comandante della Polizia Locale di Salerno, dott. Rosario Battipaglia. Ha documentato l’iniziativa anche l’emittente televisiva TELECOLORE. Nei giorni scorsi, grazie al prezioso lavoro dei volontari del Servizio Civile, è stato distribuito il materiale informativo messo a disposizione dalla Fondazione Nazionale IAPB Italia di Roma. Un’attività capillare di sensibilizzazione che ha consentito a centinaia di persone di prendere consapevolezza del messaggio centrale della campagna: “Occhi protetti? Solo un saggio capisce come godersi il sole!”. Nel corso delle due giornate sono state effettuate vere e proprie visite oculistiche gratuite presso la sede di via Aurelio Nicolodi n. 13. L’équipe medica, composta dal dott. Francesco Scozia, medico oculista, Responsabile IAPB Italia – Sezione Provinciale di Salerno e Direttore del Centro C.O.S., e dal dott. Francesco Bavosa, ortottista, ha garantito professionalità, accoglienza e competenza a tutti i cittadini che hanno aderito. Un sentito ringraziamento va ai volontari, al personale dipendente e ai collaboratori della Sezione UICI di Salerno, che hanno assicurato un supporto organizzativo impeccabile. Un grazie particolare va anche a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno risposto all’appello, dimostrando attenzione e responsabilità verso la propria salute. La salute degli occhi non conosce stagioni. L’esposizione prolungata a sole, vento e sabbia, tipica dei mesi estivi, rappresenta un fattore di rischio sottovalutato. Per questo la prevenzione deve diventare abitudine quotidiana: usare occhiali da sole certificati, proteggersi nelle ore centrali della giornata e sottoporsi a controlli periodici sono gesti semplici che fanno la differenza tra una vacanza serena e un danno irreversibile. Con la chiusura di questa campagna, UICI Salerno e IAPB Italia – Sezione Provinciale di Salerno rilanciano un messaggio chiaro alla comunità: tutelare la vista significa tutelare la qualità della vita. L’impegno prosegue ogni giorno, con l’obiettivo di rendere la prevenzione visiva un diritto accessibile a tutti, in ogni età e in ogni stagione dell’anno.

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