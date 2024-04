“1MayDay”, al teatro Augusteo torna il tradizionale concerto del 1 maggio

Torna l’ormai tradizionale concerto del Primo Maggio con la settima edizione del “1MayDay”. L’evento, promosso da Cgil – Cisl – Uil, sostenuto da numerose realtà associative locali rappresentate dal Comitato Verso il Primo Maggio di Salerno, e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno, quest’anno pone al centro dell’attenzione i temi cruciali della Giustizia Sociale, della Pace, del Lavoro e dell’Europa nella ferma convinzione che essi siano indissolubilmente legati tra loro e determinanti per l’avvenire del Paese e della collettività. Le segreterie provinciali di Cgil – Cisl – Uil sottolineano così l’intento comune della manifestazione: “In questa giornata vogliamo dire: al centro torni il lavoro, torni la pace, basta guerre, non è il momento di investire sulle armi, è il momento di investire sulla qualità della vita e sul lavoro delle persone per un 1° maggio all’insegna della lotta per la sicurezza sul lavoro, per l’aumento dei salari e per la fine della precarietà” L’evento clou del concerto del Primo Maggio sarà accompagnato da una serie di altre iniziative in calendario: Venerdì 26 aprile alle ore 21:00 presso il circolo Ucca Arci Marea, in via D. Galdi 10 a Salerno, si terrà la proiezione del documentario “After Work” di Erik Gandini. Martedì 30 aprile sarà la volta di due appuntamenti collegati alla diffusa rete de La notte del lavoro narrato – la prima presso l’associazione Amadeus in via Ruggiero Da Salerno e la seconda presso l’Arco Catalano di Palazzo Pinto – nel corso dei quali, attraverso video, musica, interventi, si ragionerà di lavoro nelle sue diverse sfaccettature e nel suo rapporto con la società contemporanea. Mercoledì 1° maggio, ospitato dal Cinema Teatro Augusteo, alle ore 18:30 prenderà il via il concerto che propone una line up variegata spaziando tra diversi generi e espressioni musicali: dagli OverEight ai Bluebay, da Fedshui a Akasaira, dalle Sette Bocche a Stella Burns fino a A Toys Orchestra, la band agropolese, protagonista della scena Indie Pop nazionale degli ultimi 25 anni, che presenterà il nuovo album: Midnight Again. La conduzione dell’evento è affidata all’esplosivo trio comico VillaPerBene. Infine, gli spazi antistanti il Teatro Augusteo saranno animati, già dal primo pomeriggio, dalla rete di associazioni che aderiscono all’iniziativa con stand espositivi, laboratori creativi e live acoustic set musicali. La partecipazione agli eventi è gratuita. Ad anticipare il 1 MayDay una serie di iniziative che prenderanno il via oggi: presso il Circolo Ucca Arci Marea, Via Davide Galdi a Salerno, alle ore 21 proiezione e discussione sul film After work, di Erik Gandini, Svezia / 2023 / 77′; il 30 aprile presso l’Associazione Amadeus, Via Ruggiero da Salerno, dalle ore 18:30 con le parole di Giuseppe Criscito “Musica, cultura e lavoro”; Salvatore Clemente “Il calzolaio, un arte che sta prendendo piede”; Felice Marotta “Come orientarsi efficacemente nel mondo del lavoro” e la musica di Coro Daltrocanto, Le storie Ricordando Napoli, Oligarchy, Dia Libre, Gli elettrauti. Sempre il 30 aprile, alle ore 19, presso Arco Catalano di Palazzo Pinto, Via dei Mercanti “Sulla strada di Tonino – Antonio Esposito Ferraioli, sindacalista, vittima innocente di camorra”: la poesia del lavoro Maria Grazia Fimiani; Dulcinee Acoustic Trio; L’amore di Tonino, monologo di e con Alfonso Tramontano Guerritore; proiezione del cortometraggio “Tonino – il film” e del videoclip “Canzone per Tonino”. Previsti gli interventi di: Francesco Morra, consigliere provinciale con delega alla Cultura; Mario Esposito Ferraioli, Fratello di Tonino; Riccardo Falcone, Comitato Provinciale Libera; Rosamaria Romanelli, Presidio Libera Salerno; Cantare il lavoro: Le Zampogne di Daltrocanto con Antonio Giordano, Vincenzo Ferraioli, Morena Saracco, Clorinda Russo.