Europee: Milanese (FI), fiduciosi di raggiungere doppia cifra

“Siamo fiduciosi di raggiungere quell’obiettivo, che e’ la doppia cifra. Se questo accade, porteremo sicuramente un valido contributo a livello europeo per quello che rappresenta Forza Italia come forza centrista al centro dell’Italia, ma anche al centro di Europa”. Parlando delle elezioni europee, lo dice il vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Guido Milanese, a margine di un incontro a Salerno. “La nostra – evidenzia Milanese – e’ una lista estremamente competitiva. E’ una lista che ritengo che meglio non si poteva. Tra l’altro, al di la’ dei candidati che sono tutti di altissimo livello non solo in termini di consenso ma anche di statura sociale, abbraccia questo trend positivo di Forza Italia che, naturalmente, va forte in questo periodo e tende a crescere. Per cui, ci ritroveremo, fino alla data delle europee, che crescera’ ancora”. “Diceva Tajani che a noi basta crescere di mezzo punto o di 0.3 ogni tanto perche’ questa crescita graduale e progressiva e’ una crescita assolutamente stabilizzante. Non sono quelle crescite improvvise, che poi sono aleatorie e lasciano il tempo che trovano”, conclude Milanese.