Colantuono: Buona partita. A disposizione di questa società

Rinfrancato per la prova dei suoi il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono: “Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che qualche giorno fa ha fatto 3 gol a Liverpool. L’Atalanta credevo venisse a Salerno con un ampio turnover, invece Gasperini ha cambiato poco mostrando la solita sagacia. Da capire i tifosi che sono delusi dopo una retrocessione come questa, ma credo che questa piazza con questa società può ritornare subito nel calcio che conta. Io resto a disposizione per qualsiasi ruolo in questa squadra. Sono legato a Salerno come a Bergamo dove sono stato molti anni e nutro stima per la famiglia Percassi.”