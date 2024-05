Morì nell’alluvione di Sarno. Si ricorda il dottor Di Maro

“Per Non Dimenticare” promossa da Domenico Di Maro Presidente dell’’Associazione “Dottor Vincenzo di Maro” ed organizzatore della stessa, in ricordo del ventiseiesimo anniversario della dipartita del medico eroe si svolgerà domani alle ore 19:30 presso la Parrocchia dei Sacri Cuori Prima Traversa Casilli, 10 Secondigliano. Un evento importante dedicato alla memoria di un medico insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile e della Medaglia d’Oro alla Sanità Pubblica per aver tenuto fede al giuramento di Ippocrate adempiendo alla sua missione di medico e nel salvare la vita di esseri umani perdendo la sua nell’alluvione di Sarno il 5 maggio del 1998. Al Dottor Vincenzo Di Maro è stata dedicata anche una strada nel suo quartiere a (Secondigliano) il 5 maggio del 2022. – “Far conoscere e divulgare alle nuove generazioni come esempio di vita i valori che mio fratello aveva in sé trasmessigli dalla sua famiglia e dalla sua professione, spero possano essere le finalità da realizzare con l’evento organizzato nel ricordo del ventiseiesimo anniversario della dipartita del medico eroe il Dottor Vincenzo Di Maro – afferma Domenico Di Maro. – “L’evento organizzato ha un profondo significato istituzionale e civile. Vuole incentivare nei cittadini e nelle autorità non solo di Secondigliano la crescita per l’impegno sociale” – afferma il direttore artistico Carlo Valastro. A presentare l’evento in programma sarà Cinzia Profita coadiuvata da Valentina Brusciano. Ospiti della serata: Monica Sarnelli cantante, Pasquale Palma attore (di Made in Sud), l’attore Giorgio Pinto, l’attrice Lidia Ferrara, il giornalista Carmine Zamprotta ed il geologo Francesco Napolitano. L’organizzatore dell’evento Domenico Di Maro, il direttore artistico Carlo Valastro ed il direttore musicale Emidio Ausiello sono lieti di invitare tutti alla manifestazione. (ingresso libero)