Salernitana, morto il giornalista Giovanni Adinolfi

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 120
  • 1 Min Read
Il giornalismo salernitano, la Salernitana e tutta Salerno piangono la scomparsa di Giovanni Adinolfi, giovane giornalista che per anni si è occupato delle vicende della squadra granata. Salernitano di nascita, da qualche tempo si era trasferito a Pisa per lavoro ma non aveva mai smesso di dedicarsi alle sue grandi passioni: la Salernitana ed il giornalismo. La sua scomparsa ha colto tutti impreparati, lasciando un vuoto immenso nei cuori dei tanti che hanno avuto l’onore di conoscerlo. Collaboratore della testata online Salernitananews.it, aveva seguito il cavalluccio marino anche nel play-out di andata contro la Sampdoria.

Oggi in tanti ne piangono l’improvvisa e tragica scomparsa. Anche la società granata lo ha ricordato con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

