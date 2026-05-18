Zambrano: Arechi, rammarico per lo spreco

Sullo Stadio Arechi e sulla possibilità di finanziare i lavori con fondi diversi da quelli promessi, il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano è intervenuto all’inizio della sua campagna elettorale, con la prima conferenza stampa convocata, in data 9 aprile, subito dopo la presentazione della sua candidatura. Oggi Zambrano prende atto della possibilità di intervenire sui lavori già precedentemente avviati, con fondi di coesione e un iter che in parte permetterà di porre rimedio agli errori commessi dalla precedente amministrazione regionale, evitando di certo contenziosi costosissimi; resta, secondo il candidato a Sindaco di Salerno, il comportamento irresponsabile della precedente amministrazione regionale come i soldi ieri e oggi sottratti ad altri eventuali lavori necessari ai cittadini. “La verità sullo stadio Arechi” era il titolo del comunicato che recitava: “Si terrà sabato 11 aprile alle 10,30, presso il Polo Nautico di via Lungomare Colombo 132, la conferenza stampa su Sport e Impianti Sportivi, durante la quale il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, incontrerà i tifosi della Salernitana e gli sportivi e amanti dello sport che vorranno partecipare”. In sostanza, da tecnico oltre che da cittadino e aspirante amministratore della città di Salerno, Armando Zambrano aveva anticipato la conclusione a cui il presidente della Regione Roberto Fico ha fatto riferimento nella sua visita a Salerno. Il Presidente della Giunta regionale ha annunciato lo sblocco dei fondi per il restyling dello stadio Arechi, mentre l’assessora Claudia Pecoraro ha precisato: “Si è riusciti a trovare una fonte di finanziamento diversa per lo stadio Arechi. Sapete bene che dalla rivisitazione medio termine è emerso che sul Fesr non potevano essere portati gli impianti sportivi, quindi purtroppo la ristrutturazione dell’Arechi insieme poi ai lavori sul Palatulimieri rimaneva bloccata. L’iter prevede che si proceda per lotti “quindi – ha spiegato Pecoraro – in questo momento l’Arus, che è l’azienda che gestisce l’appalto, sta provvedendo all’inizio dei lavori. Era previsto che si procedesse prima alla demolizione del Palatulimieri e alla ristrutturazione del Volpe affinché si potesse creare un campo in grado di ospitare la competizione sportiva. Poi soltanto successivamente si passerà all’Arechi”. “Il cronoprogramma – ha detto l’assessora – dovrebbe rispettare grossomodo quello che era già previsto”. “Cosa è successo allo stadio Arechi? – aveva chiesto Zambrano nella sala gremita di pubblico l’11 aprile scorso – E’ stato utilizzato in campagna elettorale. Uno dei principi che dovrebbero muovere i passi di un’amministrazione comunale è essere veritieri, favorire il lavoro della squadra di calcio della città, accompagnarla, ma non interferire, perché l’interferenza della politica è uno degli aspetti della telenovela stadio Arechi. Qual è l’errore dello stato attuale? E’ un errore di finanziamento commesso alla vigilia delle elezioni regionali. Questa è la verità. E cosa è successo al Vestuti che è stato per 70 anni oggetto dell’interesse politico? Tante opere di questa città non vengono fruite per mancanza di ristrutturazione e di visione. Il Vestuti è una perla abbandonata e oltre allo stadio Arechi ci sono sette o otto impianti sportivi chiusi e un altro paio che ha già problemi”. Il Candidato Sindaco Armando Zambrano è sostenuto dalle liste civiche Noi Popolari Riformisti-Udc, Oltre in Azione e Salerno di Tutti. Intanto, prosegue la campagna elettorale del candidato sindaco. Oggi, alle ore 17.30 incontrerà il comitato di quartiere di via Laspro presso la pizzeria Evo mentre alle 19.30 ci sarà l’incontro con il comitato civico “Salviamo piazza Alario”, nei giardini di piazza Francesco Alario. Domani, invece, alle 10 l’incontro con i cittadini di Torrione, via Posidonia 55, nei pressi della pescheria O’ Tarallaro. Seguirà passeggiata la mercato e colloqui con i commercianti della zona; alle 18,30 Idee per Salerno, Incontro con le Professioni Tecniche, al Polo Nautico.