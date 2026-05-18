Cava. Cirielli lancia Giordano sindaco

Gran tour elettorale del candidato sindaco di Cava de’ Tirreni Raffaele Giordano, il quale lo scorso sabato ha incontrato i leader nazionali dei partiti che, in città, appoggiamo la sua candidatura. In mattinata il candidato ha incontrato, all’hotel Victoria, la segretaria nazionale di Noi Moderati Mara Carfagna, il coordinatore regionale del partito Gigi Casciello e il consigliere comunale uscente Bruno D’Elia, che hanno sottolineato il valore umano e professionale del candidato, confermando il loro sostegno alle elezioni del prossimo 24 maggio. Nel pomeriggio, al teatro Siani, Giordano ha poi incontrato il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, che ha rimarcato il suo legame speciale con Cava – dove ha ufficialmente la residenza – e la sua fiducia nella candidatura di Giordano. Con lui il commissario provinciale di Fdi Imma Vietri, il vice commissario Luigi Napoli, il responsabile regionale Enti Locali Italo Cirielli, il commissario cittadino Annalisa Della Monica e l’onorevole Alberico Gambino. “Abbiamo scelto Raffaele Giordano come candidato anche su una base valoriale – ha sottolineato Cirielli – Negli ultimi dieci anni Cava ha assistito ad un lento declino, senza avere una prospettiva reale di sviluppo; tutto questo cambierà grazie al progetto di Giordano che noi abbiamo subito condiviso e in cui abbiamo creduto già la scorsa volta, quando lo mise in campo insieme ad un gruppo di amici, e che adesso ripropone con rinnovato slancio”. Ha, poi, aggiunto: “Ci batteremo per far andare meglio le cose. Ci aspettiamo che il sindaco di Cava, che sarà espressione della città, si occuperà del decoro urbano, del commercio, della modifica dei vincoli imposti dal piano paesaggistico, della tenuta del sistema ambientale. Crediamo nella possibilità della vittoria al primo turno perché la città vuole voltare pagina”. Sarà la politica delle piccole cose, da coniugare ad azioni mirate per il rilancio della città, quella che impegnerà Giordano, il quale nelle frazioni di Cava come in centro ha recepito le istanze dei cittadini, stanchi dell’incuria e delle mancate risposte degli ultimi anni. “Sarà una sfida esaltante, ma soprattutto coraggiosa perché Cava non versa in buone condizioni economico-finanziarie – ha detto – Siamo in predissesto e nel 2022 è stato approvato un piano di riequilibrio che ci vedrà impegnati fino al 2037. Il personale comunale si è dimezzato dal 2015 ad oggi, soprattutto in alcuni settori come quello della polizia municipale e, per questo, è necessario un piano di assunzioni urgente. Inoltre grande attenzione sarà dato al turismo, alla cultura, al commercio, alla manutenzione e alla cura del decoro urbano che i cittadini chiedono da tempo”. Focus, poi, sulla situazione della sanità e, in particolare, dell’ospedale. “L’ospedale è la vera disgrazia politica della città – ha concluso. I servizi sono stati eliminati in maniera graduale: prima con il punto nascita nel 2015 e fino alla chiusura del servizio di endoscopia digestiva a causa del pensionamento del medico, mai sostituito”. Ieri mattina, all’Holiday Inn, Raffaele Giordano ha incontrato il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, che ha confermato il sostegno del partito alla sua candidatura.