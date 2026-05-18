Giornata Internazionale dei Figli dei Reduci (Fssf) Americani e Canadesi

L’Associazione Culturale Giuseppe Ripa in sinergia con il Comune di Castellabate ed il Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, hanno organizzato una giornata commemorativa per i Figli dei Reduci di guerra Statunitensi e Canadesi del secondo conflitto mondiale. La giornata della memoria in ricordo dei soldati appartenenti ai Corpi Speciali (FSSF) Americani e Canadesi, con Comando Generale in Villa Matarazzo a Castellabate, che nell’estate del 1944 si addestrarono sul territorio di Castellabate per poi sbarcare in Francia. Il cerimoniale prevede nella giornata di lunedì 18 maggio alle 10.30, nella sede Comunale, l’evento commemorativo con i figli dei Reduci, i rispettivi Consoli, autorità, Associazioni d’Armi, Ass. Civili e cittadinanza. In pomeriggio, alle ore 17.oo in Villa Matarazzo a S. Maria di Castellabate, interventi di autorità e conferenza sulle Forze Speciali nello sbarco alleato, a seguire verrà svelata una lapide marmorea coadiuvata dagli inni nazionali, alla presenza di autorità, associazioni e cittadinanza. Nella sede Comunale interverrà il sindaco Marco Rizzo, il delegato Ambasciata Americana di Napoli Michael Bonopartis, Giovanni Blasi referente Italia FSSF, John Hart presidente FSSF Canada, Giuseppe Ianni presidente associazione Ripa e Gerardo Severino storico militare. Alle 17.00 in Villa Matarazzo, alla presenza di civili e militari seguiranno gli interventi del presidente del Parco del Cilento Giuseppe Coccorullo e del vicesindaco Luigi Maurano ed altri come da programma, a cui seguirà la conferenza del colonnello Gerardo Severino sulle forze speciali Nord Americane. L’evento costituisce un solenne incontro per dar voce alla storia, all’amicizia ed alla distensione internazionale dei nostri Paesi. Castellabate negli anni del conflitto ebbe un ruolo importante per le Forze Speciali Alleate che qui si addestrarono, per poi partecipare alla liberazione dell’Italia e dell’Europa. Il territorio di Castellabate fu scelto dal Comando Alleato per ospitare i Reparti Speciali d’Assalto, appartenenti al 2° Reggimento Canadese e Americano, che nell’estate del 1944, situarono il comando generale nella Villa Matarazzo di Castellabate. L’Unità denominata “First Special Service Force” (FSSF) era composta da soldati volontari e scelti, appartenenti al Canada e Stati Uniti d’America che si addestrarono in terra ed in mare di fronte le acque di Castellabate fra Licosa, Tresino, Ogliastro Marina e Ripe Rosse, con base logistica su tutto il territorio comunale. Successivamente l’intero contingente partì da Castellabate per affrontare lo sbarco in Francia. In memoria dei gloriosi soldati, oggi i figli riuniti in congresso hanno deciso di venire a conoscere i luoghi della memoria, dove i padri combatterono e morirono per un ideale. Dopo i contatti avuti con le autorità associazionistiche Nord Americane si è reso possibile organizzare una loro visita ufficiale a Castellabate, luogo ove verranno ufficialmente ricevuti dalle autorità locali. Per tale evento, i figli dei reduci hanno inviato una targa marmorea, con espresso desiderio di affiggerla sulla facciata della Villa Matarazzo, sede dell’Alto Comando. In occasione di tale visita le delegazioni, composte da 21 unità, verranno ricevute in mattinata in Comune con una funzione ufficiale e nel pomeriggio si effettuerà la funzione storica in Villa Matarazzo, già sede dell’alto Comando Alleato, ove verrà svelata una lapide in marmo a ricordo dell’evento, alla presenza di: associazioni civili, militari, d’arma e reduci, a cui seguiranno gli inni nazionali eseguiti dalla Banda S. Cecilia di Castellabate. La giornata commemorativa innanzi descritta si prefigge di mantenere viva la memoria che vide la presenza di soldati, prima in addestramento sul territorio di Castellabate e poi combattere su vari fronti, immolando la gioventù per la libertà dei popoli. Tale incontro è un importante momento aggregante nell’ambito della geopolitica internazionale, atto a rinvigorire quel rapporto di amicizia che oggi più si rinsalda con i nostri alleati Canadesi e Stati Uniti d’America.