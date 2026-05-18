Zitarosa: 10 punti per Salerno

La lista dei “Cristiani Democratici”, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca, sta proseguendo questo ultimo scorcio di campagna elettorale in sintonia con le altre civiche che appoggiano l’ex governatore della Campania. In questa lista ci sono diversi uscenti, tra cui Giuseppe Zitarosa, decano dell’ultimo Consiglio Comunale e tra i papabili alla riconquista di un posto nella platea del Civico Consesso salernitano.

Giuseppe Zitarosa. Ormai ci siamo quasi. Che campagna è stata finora?

“È stata una campagna intensa, ricca di confronti e di energia. Finora ho incontrato tante persone, amici ed amiche, calandomi soprattutto nel tessuto vivo della nostra città: il mondo delle professioni, dell’imprenditoria, dell’artigianato e del commercio. È stato un dialogo continuo e molto costruttivo con chi vive e lavora ogni giorno sul nostro territorio”.

In questi ultimi giorni lei come si muoverà?

“Intendo proseguire esattamente su questa strada, senza sosta. In questi ultimi giorni di campagna elettorale il mio obiettivo è riuscire a raggiungere quanti più sostenitori possibile per confrontarmi con loro. Inoltre, martedì terrò un incontro fondamentale con i miei sostenitori in compagnia del nostro candidato sindaco Vincenzo De Luca”.

Quali sono i principali temi e programmi che sta esponendo ai suoi elettori?

“L’obiettivo è mettere a fuoco le 10 tematiche proposte, che rappresenteranno le vere e proprie linee guida della prossima amministrazione. In particolare, stiamo ponendo un accento fortissimo su alcuni pilastri per lo sviluppo della città: più sicurezza e decoro nei nostri quartieri; lo sport come veicolo di aggregazione e salute, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente; una movida pensata per i giovani, vivace ma sicura; un turismo che diventi sempre più attrattivo e di qualità”.

Ci sono indecisi o le sembra che gli aventi diritto hanno le idee chiare?

“Devo essere sincero: le persone che sto incontrando sono estremamente determinate a sostenere la lista dei Cristiani Democratici. Noto con piacere che i cittadini hanno idee chiarissime sul futuro di questa città. Più che indecisione, percepisco una forte volontà di partecipazione e la consapevolezza di quali siano le priorità per Salerno”.

Un suo pronostico sulla competizione e cosa vuole dire ai cittadini per convincerli a votare lei?

“Ad oggi, il candidato Vincenzo De Luca è sicuramente la persona giusta per poter riprendere e valorizzare ciò che ha fatto in maniera eccellente nel corso delle scorse consiliature. Ai cittadini chiedo di darci fiducia e di votarmi per rilanciare insieme un’idea e una visione sempre più ambiziosa per la nostra città. Salerno può competere e, con la squadra giusta, continuerà a vincere le sue sfide e a crescere ad alti livelli”. Come i suoi elettori, anche Giuseppe Zitarosa ha le idee molto chiare su quello che intende mettere in campo in caso di rielezioni al prossimo Consiglio Comunale. Uno che i numeri li ha, oltre alle tante idee che negli anni in cui ha amministrato la città di Salerno, insieme a colleghi del passato e del presente, ha saputo proporre con spirito libero e intenzioni votate al miglioramento del territorio salernitano. Manca ormai poco e le urne diventeranno arbitro indiscusso di questa tornata elettorale, che sinora ha regalato tante emozioni, oltre a speranze e buoni propositi.

Mario Rinaldi