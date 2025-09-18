‘X Factor 2025’, oggi la seconda parte delle audizioni

(Adnkronos) – Al via stasera, giovedì 18 settembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now la seconda parte di Audizioni per X Factor 2025. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo gli ottimi ascolti dell’esordio di una settimana fa e l’incremento del 41% di interazioni Social Tv Audience in rilevazione Linear rispetto al debutto della scorsa stagione, si appresta ad accogliere sul palco altri ragazzi che sognano di arrivare ai Live. Portando o una cover o un brano inedito, tutti gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare almeno tre 'sì' dai quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi per poter mettere in tasca un biglietto per i Bootcamp. Ad accompagnarli fino a un centimetro prima del palco e ad accoglierli subito dopo l’esibizione per un commento a caldo ci sarà Giorgia, che aprirà la puntata per poi presidiare la sua postazione nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, quartier generale delle selezioni di 'X Factor 2025'. Come sempre saranno tante le storie, i percorsi e le proposte artistiche degli aspiranti concorrenti che dovranno essere valutati dai giudici: età, background, ispirazioni differenti renderanno la proposta musicale come sempre eterogenea, originale e mai uguale a se stessa tra un’esibizione e l’altra. Per il quartetto al tavolo, invece, la seconda parte delle Audizioni, sarà importante anche per iniziare a definire i propri obiettivi e le proprie strategie, tutti e quattro alla ricerca di un proprio 'X Factor' da accendere settimana dopo settimana. Dopo questo appuntamento, la prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audizioni, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che, in una formula totalmente inedita, porteranno i giudici a compiere un’altra serratissima selezione: in quel caso ogni artista dovrà necessariamente conquistare l’unanimità per passare alla decisiva fase di Last Call, o in alternativa sperare di strappare l'X Pass' da parte di uno dei quattro giudici. Solo nell’ultimo step di selezione sapremo, infatti, la composizione esatta delle quattro squadre, con i 12 protagonisti ufficiali dei 'Live Show' di '#XF2025'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)