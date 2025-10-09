Wta Wuhan, Tauson si ritira al terzo set: Paolini ai quarti - Le Cronache
Wta Wuhan, Tauson si ritira al terzo set: Paolini ai quarti

  • Ottobre 9, 2025
(Adnkronos) – Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del Wta di Wuhan. L'azzurra, in vantaggio nel terzo set contro la danese Clara Tauson, n.12 del mondo, incassa il ritiro per infortunio all'adduttore destro dell'avversaria, che aveva vinto il primo set 6-3. Paolini recupera 6-1 nel secondo poi il ritiro sul 3-1 a vantaggio dell'azzurra.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

