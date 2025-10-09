Investita sulle strisce pedonali, morta a Udine studentessa di 17 anni - Le Cronache
Investita sulle strisce pedonali, morta a Udine studentessa di 17 anni

  • Ottobre 9, 2025
Investita sulle strisce pedonali, morta a Udine studentessa di 17 anni

(Adnkronos) – Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è morta stamane alle 6.30, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Edmondo Brian a Precenicco, a Udine. L’investimento è avvenuto poco distante dalla casa della ragazza che stava andando a prendere l’autobus che l’avrebbe portata al liceo artistico di Udine.  Il ragazzo che era alla guida dell’auto, una Fiat Doblò, si è fermato per soccorrerla ma l’impatto è stato tale da sbalzare la ragazza di molti metri, uccidendola sul colpo. I sanitari del Sores 118 hanno provato a rianimarla ma senza esito. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.   
cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

