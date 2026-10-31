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Wta Tokyo, Errani e Paolini volano in finale e conquistano il pass per le Wta Finals

  • Ottobre 31, 2026
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Wta Tokyo, Errani e Paolini volano in finale e conquistano il pass per le Wta Finals

(Adnkronos) – Un doppio obiettivo centrato in una sola partita. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso alla finale del Toray Pan Pacific Open, torneo Wta 500 in corso sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, assicurandosi contemporaneamente la qualificazione alle Wta Finals di doppio. 

Il pass per l’ultimo atto è arrivato grazie a una convincente vittoria contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. Errani e Paolini si sono imposte con il punteggio di 6-4 6-0, confermando la propria superiorità contro una coppia già affrontata e battuta nel corso della stagione anche nei tornei di Miami e Wuhan. “Per avere successo in doppio serve avere fiducia reciproca. Oggi è stato un match complicato, soprattutto all’inizio, siamo contente di aver raggiunto la finale”, ha detto Errani nell’intervista a caldo dopo la partita. “Mi piace Tokyo, è una città straordinaria. Qui avevamo giocato le Olimpiadi con Sara, ma è la prima volta che giochiamo insieme questo torneo. Siamo riuscite anche a visitarla”, ha aggiunto Paolini. 

Domenica le italiane torneranno in campo per contendersi il trofeo contro la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani. Per Errani e Paolini sarà la quattordicesima finale disputata insieme: un nuovo capitolo di una collaborazione che continua a regalare soddisfazioni. A livello individuale, invece, sarà la quindicesima finale di doppio per Paolini e addirittura la cinquantasettesima per Errani. 

Per la prima volta una coppia interamente italiana raggiunge l’ultimo atto del doppio femminile del Pan Pacific Open. Il tennis azzurro aveva già festeggiato il successo nella competizione nel 2009, quando Francesca Schiavone, in squadra con la russa Alisa Kleybanova, conquistò il titolo superando Daniela Hantuchova e Ai Sugiyama. Altre due tenniste italiane erano riuscite a raggiungere la finale di doppio a Tokyo: Roberta Vinci nel 2002, insieme alla belga Els Callens, e Flavia Pennetta nel 2011, in coppia con l’argentina Gisela Dulko. 

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