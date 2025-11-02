Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf - Le Cronache
Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni
“Pianificava grave attentato jihadista in Germania”, arrestato un uomo a Berlino
Gaza, ritrovati i corpi di 3 ostaggi a Khan Younis. Ma Israele accusa Hamas: “Prendono tempo per riorganizzarsi”
Ultim'ora Nazionale

(Adnkronos) – Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad (cemento, montepremi 15 milioni di dollari). Nel match inaugurale del gruppo intitolato a Steffi Graf l'azzurra, numero 8 del mondo, cede alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking Wta con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 10 minuti.  
