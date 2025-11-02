Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni
Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf
“Pianificava grave attentato jihadista in Germania”, arrestato un uomo a Berlino
Gaza, ritrovati i corpi di 3 ostaggi a Khan Younis. Ma Israele accusa Hamas: “Prendono tempo per riorganizzarsi”
Ultim'ora Nazionale

Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni

  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 59
  • 1 Min Read
Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 2 novembre, è morto all'Ospedale di Udine Giovanni Galeone. L'ex allenatore, tra le altre di Napoli e Pescara, aveva 84 anni. Proprio il club azzurro, sui social, è stato il primo a stringersi alla famiglia dell'ex tecnico: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis – si legge sul profilo X del club – e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998". Galeone è stato, tra gli altri, maestro di grandi allenatori che negli anni hanno fatto la storia del campionato italiano, come Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri, che questa sera si affronteranno a San Siro in Milan-Roma. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025