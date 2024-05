Visconti: “Errori anche su Zes e Fondi di Coesione”

Anche Antonio Visconti, esponente del partito Democratico in consiglio comunale a Battipaglia e presidente di Asi, pone l’accento sulle sbagliate politiche del governo. «In questi anni – dice – il Partito Democratico ha rappresentato un caposaldo, è un punto di riferimento rispetto alle politiche europee e comunitarie, è la classe dirigente che ha difeso l’Italia in Europa e sicuramente in questo lato. Le posizioni delle destre sono state sempre ondivaghe e anzi spesso antieuropeiste e prive di un vero collegamento con le istituzioni comunitarie. Per cui difendere la rappresentanza del Partito Democratico significa difendere le ragioni dell’Italia e gli interessi nazionali in una fase così complessa come quella che viviamo sull’attuazione del Pnrr e sulle scelte che attengono il Mes e tutte quelle esigenze di cui il nostro Paese ha bisogno. Votare il Partito Democratico significa votare per l’Italia e difendere l’Italia nelle sedi comunitarie». Il pensiero di Visconti è anche alle Zes Uniche: «gli argomenti siano collegati – ragiona – noi abbiamo visto che una classe dirigente insipiente ha smantellato quel poco di buono che c’era sulla Zes. La sola voglia di mettere le mani su uno strumento che sembrava importante, ma in effetti lo era, gli ha determinato uno smantellamento totale di una misura. Oggi le aziende sono prive di agevolazioni, con procedure farraginose, senza il credito d’imposta e con un procedimento amministrativo che è stato centralizzato a Roma con incertezza dei tempi e di azione, quindi la smania di fare li ha portati a distruggere quello che bi buono c’era». In ultimo, un passaggio sui Fondi di Sviluppo e Coesione: «La posizione del Governo è inaccettabile – conclude – hanno politicizzato anche i rapporti istituzionali e hanno ritenuto di chiudere il rubinetto alla Campania cercando di punire De Luca».